Vaccinazione anti-Covid, Fvg oltre quota 6.500

Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid in Fvg che in questa prima fase, come disposto dalla struttura nazionale coordinata dal Commissario Arcuri, interessa il personale sanitario, gli operatori e gli ospiti delle case di riposo. Proprio ieri è ufficialmente iniziata la somministrazione nelle strutture per anziani. Ad aprire la strada, in regione, è stata Casa Serena di Pordenone, Asp che ha purtroppo conosciuto da vicino il Coronavirus.

Maria Panontin, 98 anni, è stata la prima ospite a ricevere la dose dell'antidoto Pfizer BioNtech. Assieme a lei, grazie all'equipe dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale coordinata da Antonio Gabrielli, sono stati immunizzati altri 167 anziani sui 215 accolti dalla struttura, ovvero tutti quelli attualmente non positivi e in grado di esprimere direttamente o tramite legale rappresentante il consenso informato. Dopo la seconda somministrazione, prevista entro tre settimane, quindi, circa l'80% degli anziani sarà immunizzato, consentendo un ottimo grado di protezione rispetto al Covid.

Proprio l'aspetto del consenso aveva fin qui rallentato le procedure nelle case di riposo, ma il Consiglio dei ministri, nella riunione che ha portato a firmare il decreto-ponte in vigore fino al 15 gennaio, ha varato una normativa per ridurre i tempi, semplificando l'attività attraverso una sorta di 'silenzio-assenso' in caso di parere favorevole del responsabile sanitario della struttura.

"Siamo in attesa - ha spiegato il vicepresidente Riccardo Riccardi - che anche altre residenze per anziani portino a termine la fase di raccolta del consenso informato e comunichino all'Azienda di riferimento i numeri delle persone da vaccinare. L'obiettivo è accelerare per proteggere il prima possibile le persone più fragili, riducendo l'impatto e la mortalità del virus". Si spera, quindi, che anche le altre Rsa seguano l'esempio della struttura pordenonese. Al momento la campagna proseguirà subito anche nell'altra residenza per anziani del capoluogo naoniano, l'Umberto I di piazza della Motta, dove in settimana arriveranno i vaccini anti-Covid.

Nel frattempo, a ieri sono 6.585 le persone che hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino, un dato che corrisponde al 55% delle dosi ricevute con la prima fornitura del 30 dicembre e che colloca il Fvg nella parte alta della classifica, alle spalle delle 'apripista' Lazio, Toscana, Trento e Veneto (salite oltre il 70%)

Entro giovedì 7 arriveranno in Friuli Venezia Giulia complessivamente altri 15.210 vaccini, la quota assegnata alla nostra regione della seconda fornitura da 470.000 dosi. La prima parte del carico - poco più di 9mila dosi destinate agli ospedali di Cattinara, Monfalcone e Tolmezzo - è già stata consegnata ieri, tramite corrieri scortati dai Carabinieri, dopo l'arrivo in volo a Venezia, mentre domani arriveranno quelle destinate a Udine.

A livello nazionale, le persone vaccinate a ieri sono poco meno di 260mila, ma con grandi differenze di velocità tra le varie regioni.