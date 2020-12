Vaccinazione anti-Covid, Fvg pronto ad aprire le 'prenotazioni' a fine anno

Nel tracciare il bilancio dell'anno di attività, il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato anche della campagna vaccinale anti-Covid. Dopo il Vaccine Day, confermato per domenica 27 dicembre per i primi 265 volontari, la Regione è in attesa di capire quando arriverà la prima sostanziosa tranche di dosi.

"Dal commissario Arcuri attendiamo di capire come proseguirà", ha detto Fedriga. "Il ministro Speranza ha annunciato che la prima fornitura potrebbe arrivare in Fvg tra il 30 eil 31 dicembre. Noi siamo già pronti, ma ovviamente attendiamo conferme sulle date, prima di aprire ufficialmente l'agenda di prenotazioni" che, in questa prima fase, interesserà personale sanitario, lavoratori e ospiti delle Rsa.