Vaccinazione anti-Covid, in Fvg superata quota 3mila

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione anti-Covid in Fvg. Sono 3.160 i sanitari che, a ieri, hanno ricevuto la prima dose dell'antidoto Pfizer BioNtech nei cinque ospedali della regione - Monfalcone, Pordenone, Tolmezzo, Cattinara a Trieste e Udine - sommando anche i 265 protagonisti del Vaccine Day del 27 dicembre nella sede della Protezione civile di Palmanova.

Numeri che, rispetto ai quantitativi ricevuti, corrispondono al 26,4% delle dosi, anche se il sistema nazionale (qui i dati) calcola i vaccini disponibili considerando solo cinque antidoti per fiala (11.700) e non sei, come definito dall'Aifa; complessivamente, quindi, la percentuale è leggermente inferiore, dal momento che in realtà con il prodotto a disposizione si possono distribuire 14mila vaccini.

Il tasso di somministrazione consente al Fvg di restare stabilmente sul podio nazionale, alle spalle della Provincia di Trento (che ha raggiunto il 43%) e Lazio (35,7%). A livello nazionale sono 79.146 le persone vaccinate finora in questa prima fase della campagna che, lo ricordiamo, è riservata unicamente al personale sanitario, agli operatori e agli ospiti delle case di riposo.

Restano otto le regioni dove, invece, non si è ancora raggiunta la doppia cifra; fanalino di coda il Molise, dove al momento sono state somministrate solo 50 dosi. Arranca anche la Lombardia, la regione che ha ricevuto il quantitativo maggiore (oltre 80mila dosi), che si attesta al 3% delle somministrazioni: sono state vaccinate poco più di 2.400 persone, quindi decisamente meno di quanto fatto in Fvg anche in termini assoluti.