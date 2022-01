Vaccinazioni, 27mila posti liberi a Codroipo, Latisana e Manzano

Per contenere il rischio di congestione dei centri vaccinali in vista della scadenza delle certificazioni verdi e dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli Over 50, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale informa che le agende per la prenotazione della terza dose presentano ancora ampia disponibilità, in particolar modo nei centri di Codroipo, Latisana e Manzano.

Nel dettaglio al palasport di via Olivo a Manzano ci sono circa 9mila posti dall'11 al 16 gennaio; al palasport di via Bottari di Latisana identica disponibilità in agenda dal 18 al 23 gennaio; 9mila posti anche al palazzetto di via Circonvallazione Sud di Codroipo, dal 25 al 30 gennaio.

Le prenotazioni potranno essere effettuate con le consuete modalità: call center regionale (0434-223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 14); sportelli cup, farmacie abilitate e webapp.