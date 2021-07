Vaccinazioni a Ronchi, oltre 16mila dosi somministrate

Tempo di bilanci, a due mesi dalla sua apertura, per il centro vaccinale di Ronchi dei Legionari. Promosso a pieni voti non solo dagli addetti ai lavori ma, aspetto importantissimo, dalla vastissima utenza che è arrivata da tutta la regione.

In 43 giorni di apertura effettiva sono state somministrate 16.422 dosi. Davvero un numero di rilievo che conferma la validità della proposta avanzata dall'amministrazione comunale di aprire un hub vaccinale al palasport Armando Filiput e accolta dalle autorità regionali.

Gli utenti, come detto, arrivano non solo dalla cittadina e dal mandamento, ma anche da Comuni più lontani, come Pordenone, Vivaro, San Daniele, San Vito al Tagliamento, Latisana, Lignano Sabbiadoro o San Giorgio di Nogaro. E molti hanno manifestato attraverso mail l'apprezzamento per come si stanno conducendo le operazioni vaccinali.

“I ringraziamenti che quotidianamente il personale riceve – sono le parole dell'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli - è la prova della qualità percepita degli utenti, nonchè il gradimento del servizio erogato”.

Sono stati mesi in luce a cortesia nell'accoglimento, la presa in carico dei problemi dei singoli, la professionalita dimostrata, la disponibilità del personale e , soprattutto, il rispetto dell'orario della prenotazione, senza attese. “Non posso non ringraziare alcune persone. Il mio grazie sincero – continua Martinelli – va all'assessore Riccardi per la sua vicinanza continua, al direttore generale di Asugi, Poggiana, al dirigente delle professioni sanitarie, Tiziana Spessot, alla referente dei centri vaccinali, Susanna Compassi ed alla referente del nostro centro, Anna Devetti. Un sincero ringraziamento a tutti i medici specializzandi, per la loro disponibilità e flessibilità nelle varie attività sanitarie, al personale infermieristico ed a quello di supporto che svolge il proprio compito con professionalità e dedizione, al segretario generale, Rita Candotto che, assieme a Marco Portelli, a capo del servizio tecnico comunale, hanno garantito il costante supporto quotidiano al centro vaccinale”.

Martinelli, non ultimi per importanza, vuole mettere in luce la Protezione civile comunale e regionale, il referente Michele Micheluzzi che, assieme ad Angela Moretto, coordina il personale volontario che, giorno dopo giorno, si dedica all'accoglimento e nella consegna degli appositi moduli per la vaccinazione. Il volontariato, anche in quest'occasione, svolge un ruolo importante. E, i prima linea, ci sono, tra gli altri, i volontari appartenenti alla Lilt, all'Agesci ed al gruppo “Uliu bisiac”.