Vaccinazioni, al via mercoledì 24 le nuove prenotazioni

Aprono domani, martedì 24 marzo, le nuove agende vaccinali, che interessano due distinte categorie, ovvero le persone fragili (disabili e con patologie gravi) e gli anziani compresi nella fascia 79-75 anni. Come nei precedenti casi, le prenotazioni potranno avvenire tramite Call Center 0434-223522, Cup e Farmacie abilitate.

Lo ha annunciato il vicegovernatore Riccardo Riccardi nel corso dell'audizione in Consiglio regionale.

Nella categoria 1, rientrano le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che, per danno d’organo pre-esistente o in ragione di una compromissione della risposta immunitaria, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

In questa classe, il Ministero della salute ha inserito chi è affetto da malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), diabete/altre endocrinopatie severe, fibrosi cistica, Hiv, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica e emoglobinopatie, sindrome di down, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, grave obesità.

Nel corso della giornata, saranno precisate le varie patologie inserite nella fascia delle categorie fragili, mentre per la popolazione tra 79 e 75 anni si considera chi non è affetto da gravi patologie, quindi con possibilità di utilizzo di AstraZeneca.

In base alle disponibilità delle dosi, si pocederà poi per successive fasce d'età (74-70 anni, quindi 69-65 anni e 64-60 anni).

Riccardi ha poi ribattuto alle accuse di 'ritardi' nella campagna vaccinale in Fvg, ribadendo che da Roma era arrivata l'indicazione di conservare un 25-30% di dosi come scorta. Il vicepresidente ha ricordato i numeri: “Le adesioni tra i professionisti della sanità si attestano al 98%; tra gli ospiti delle Rsa e gli ultraottantenni le adesioni sono al 70%. Nel mondo della scuola siamo al 98%. Abbiamo attivato 50 centri vaccinali, 12 nel territorio AsFo, 12 in quello AsuFc e 17 in quello dell’AsuGi”.

“Al momento, le previsioni ci dicono che entro il 27 aprile riceveremo 179.010 dosi di Pfizer, 54.400 di AstraZeneca e 19.600 di Moderna, che non ci ha fornito date precise”.

“Con AstraZeneca, ultimeremo anche la vaccinazione delle categorie prioritarie indicate nella precedente fase, quindi personale scolastico, forze armate e dell’ordine”.

“Per le categorie fragili, al momento della prenotazione sarà sufficiente dire di far parte di una delle classi indicate; poi, bisognerà presentare adeguata documentazione sanitaria al momento della somministrazione. Per determinate patologie, è prevista anche la vaccinazione dei conviventi e dei caregiver”.