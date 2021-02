Vaccinazioni all'Università, concluse entro il 5 marzo

A partire da martedì 2 fino a venerdì 5 marzo verranno effettuate e concluse le vaccinazioni Astrazeneca (1° dose) presso Asugi destinate al personale universitario.



Sarà esteso il target di età fino agli under 65, come da indicazioni ministeriali. Le vaccinazioni avverranno presso il Dipartimento di Prevenzione, via dei Ralli, 3 – Parco san Giovanni, Trieste.