Vaccinazioni anche al centro commerciale Montedoro

Aprirà i battenti il 6 dicembre il nuovo hub vaccinale di Asugi, al centro commerciale Montedoro di Muggia. Una scelta fortemente voluta dal Vice Presidente e Assessore regionale alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Riccardo Riccardi: “In questo modo si potenzia l’offerta vaccinale nell’area nord-est di AsuGi in linea alle nuove indicazioni ministeriali rispondendo prontamente alle richieste del territorio” e promossa dal sindaco Paolo Polidori, che nei giorni scorsi aveva già effettuato un sopralluogo sul posto proprio insieme ad AsuGi, con la collaborazione e la disponibilità del direttore del centro commerciale Sergio Bavazzano".

Il sito è strategico perché consentirà di usufruire di tutti i servizi già presenti. “Nella scelta di un centro vaccinale - spiega il sindaco di Muggia Paolo Polidori - entrano in gioco numerose variabili logistiche, la decisione di optare per Montedoro ha tantissimi elementi positivi come l’accessibilità, inoltre è raggiungibile comodamente anche con i mezzi pubblici, è fornito di ampio parcheggio e avrà a disposizione una struttura di mille metri quadrati”.

Saranno attive due linee di produzione con 12 postazione, garantendo una capacità vaccinale di 1100 dosi al giorno. L’intenzione di Asugi è quella di servire l’utenza non solo di Muggia ma di tutta l’area nord-est che fa capo all’azienda sanitaria, quindi anche San Dorligo, Borgo San Sergio e Servola. A breve verranno comunicate le aperture delle prenotazioni, che potranno avvenire con le consuete modalità, attraverso il call center regionale (0434-223522 attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 17), sportelli Cup, farmacie abilitate, su web app.

Asugi, in una nota, ricorda che l’area è stata messa a disposizione gratuitamente dalla proprietà del centro commerciale Montedoro, che ringrazia, assieme al Comune di Muggia e il Comune di San Dorligo della Valle.