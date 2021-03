Vaccinazioni, importante rispettare l'orario

Per ridurre possibili disagi nei confronti della cittadinanza, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale invita chi si è prenotato per la vaccinazione a presentarsi all'appuntamento vaccinale all'orario definito nel promemoria e non con largo anticipo come verificatosi nelle prime giornate di questa fase della campagna. Le dosi sono in numero sufficiente per tutta la popolazione in base alla programmazione giornaliera per cui qualsiasi preoccupazione da parte dell'utenza è ingiustificata.

Tale comportamento è fondamentale per evitare il crearsi di assembramenti e file in spazi quali marciapiedi e strade attigue ai locali dedicati.

AsuFc ricorda, infine, che è importante presentarsi all'appuntamento con la modulistica già compilata (scaricabile qui) per consentire uno svolgimento delle operazioni rapido e organizzato.