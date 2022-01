All’Ospedale di Cattinara, i professionisti AsuGi hanno parlato delle vaccinazioni in ambiente protetto. Si tratta di vaccinazioni anti-Covid effettuate in sicurezza, con la presenza dell’anestesista e di un'équipe dedicata, su utenti esposti al rischio di sviluppare grazi reazioni avverse, in seguito alla somministrazione del vaccino.

Il gruppo, coordinato dalla Direzione Medica, dal dottor Alberto Peratoner, responsabile presso SSD 118 e gestione delle urgenze territoriali, e dalla professoressa Francesca Larese Filon, Direttore presso S.C. Medicina del lavoro, ha svolto un lavoro molto importante ed efficace con più di 800 vaccinazioni, di cui 140 terze dosi e 300 visite allergologiche.

L'accesso non è diretto: è il medico di medicina generale, il medico del centro vaccinale oppure i pazienti già in cura presso servizi ambulatoriali di AsuGi a essere segnalati alla Direzione Medica. Tutte le segnalazioni arrivano alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e Direzione Sanitaria, e in seguito sono calendarizzate. I tempi di attesa tra la segnalazione del paziente e la presa in carico presso il centro vaccinale è di circa 15 – 20 giorni.

Grazie al loro impegno, i pazienti non hanno mai avuto reazioni avverse gravi.