Vaccinazioni in Fvg, adesione sotto al 50% tra chi ha più di 90 anni

"In ottemperanza all'ordinanza Figliuolo stiamo lavorando all'obiettivo di una maggiore copertura delle categorie prioritarie e a tal proposito mercoledì 14 aprile sarà aperta la tensostruttura di Codroipo per una seduta di vaccinazioni dedicate a Over 80 e vulnerabili: è importante che questa fascia di popolazione, la più a rischio, si prenoti subito per mettersi al sicuro da esiti gravi della malattia".

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, spiegando che sopra i 90 anni in Friuli Venezia Giulia ha prenotato solo il 49 per cento degli aventi diritto. "Una percentuale che si alza al 72 per cento nella fascia tra gli 80 e 89 anni ma che dobbiamo riuscire ad incrementare in breve tempo: a tal proposito saranno organizzate ulteriori giornate nei punti vaccinali sull'intero territorio nei prossimi giorni", spiega Riccardi.

Da domani mattina saranno quindi aperte le agende per la sede di Codroipo, dove dalle 9 del mattino di mercoledì 14 l'obiettivo è raggiungere circa un migliaio di somministrazioni.

Continua anche l'impegno per le vaccinazioni a domicilio per questa fascia di popolazione: AsuFc ha realizzato finora 1.500 vaccinazioni di prime dosi e sta procedendo ai richiami. "Grazie all'accordo con i medici di medicina generale ci auguriamo di poter procedere speditamente anche su questo fronte", auspica Riccardi.