Vaccinazioni, l'Arma aiuta gli anziani a prenotarsi

Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid, sono state segnalate a livello nazionale alcune difficoltà da parte dei cittadini più anziani per l’accesso alle procedure di prenotazione predisposte dalla maggior parte delle aziende sanitarie.

Le Stazioni dei Carabinieri del Friuli Occidentale, quindi, per agevolare la popolazione ultrasettantenne - in particolare chi vive in località rurali o comunque isolate, con minore dimestichezza nell’utilizzo del web o nessun accesso alla rete, si rendono disponibili per chi vorrà avvalersi del loro qualificato supporto per ottenere assistenza nella compilazione degli specifici format finalizzati a facilitare e velocizzare le vaccinazioni.

Vista la capillarità della presenza dell’Arma sul territorio, nei casi di impossibilità a spostarsi, il cittadino sarà raggiunto a domicilio dai Carabinieri eventualmente contattati, che effettueranno la richiesta prenotazione sui canali informatici, facendo ricorso ai dispositivi/tablet in uso.

Con questa iniziativa l’Arma si propone di essere ancor più vicina alla popolazione anziana, come già avvenuto in passato con la possibilità di recapitare direttamente a domicilio le pensioni e per la ricezione delle denunce nonché l’assistenza materiale alle comunità montane isolate.