Vaccinazioni, nuovi spazi riservati alle categorie prioritarie

"Dalle 8 di sabato 4 dicembre, oltre che per gli operatori della sanità, sono aperte le prenotazioni su liste riservate agli appartenenti alla scuola, Forze dell'ordine, over 80, soggetti fragili e loro caregiver". A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"La vaccinazione - spiega Riccardi - può essere prenotata agli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, tramite il Call center regionale allo 0434-223522 attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 17 o con la webapp".

"Chi rientra nelle fasce di età che possono sottoporsi all'inoculazione della terza dose, ma ha il Green Pass ancora valido, non appartiene a categorie prioritarie e non ha ancora prenotato, potrà sottoporsi alla vaccinazione a partire da gennaio. In questo modo lasceranno spazio a quanti rientrano nelle categorie prioritarie quali fragili, sanitari, insegnanti e Forze dell'ordine e che necessitano di sottoporsi a vaccinazione entro dicembre per poter lavorare", ha ricordato Riccardi intervenendo oggi ai lavori della I Commissione integrata.

In particolare Riccardi ha evidenziato come le richieste di prenotazione stiano cambiando ora dopo ora alla luce delle variazioni intervenute a livello nazionale sia sulla durata del certificato verde sia sull'introduzione del Green Pass rinforzato, a cui si è poi aggiunta l'apertura delle vaccinazioni anche alla fascia di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

"Secondo le nostre previsioni - ha spiegato il vicegovernatore - per il mese di dicembre abbiamo a disposizione circa 420-430mila dosi di vaccino. A fronte di questi numeri, al momento le prenotazioni nelle nostre agende sono giunte a quota 346mila, di cui 230mila sono le persone che non rientrano nelle categorie prioritarie e alle quali, comunque, verrà somministrata la terza dose entro la fine del mese. Le altre 116mila persone - ha chiarito ancora Riccardi - rientrano tra coloro che appartengono alle categorie prioritarie, di cui 87mila hanno bisogno della terza dose entro la fine dell'anno per poter continuare a lavorare. Di fronte a questi numeri è chiaro che sarà necessario seguire un ordine di priorità nel momento in cui giungeranno nuove prenotazioni, dando spazio a dicembre prima a coloro i quali appartengono alle categorie prioritarie e hanno il green pass in scadenza".

Riccardi ha poi posto in risalto ancora altri due aspetti, il primo dei quali ha a che fare con la recente apertura della vaccinazione a quanti appartengono alla fascia di età compresa tra i 5 e i 12 anni. "Tenendo conto delle nostre forze a disposizione - ha detto il vicegovernatore - dovremo prendere in considerazione anche queste nuove richieste di prenotazione che hanno a che fare con persone appartenenti alla fascia giovanile dove in questo momento l'infezione viaggia più veloce. Abbiamo bisogno - ha concluso Riccardi - di correre con le vaccinazioni utilizzando hub di grandi dimensioni in cui concentrare le forze per smaltire grandi numeri. A questo proposito le aziende sanitarie, nell'arco di qualche giorno, stanno modificando la potenza di fuoco per far fronte alle nuove necessità".