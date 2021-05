Vaccinazioni, nuovo centro a Tolmezzo negli spazi dell’Asp Carnia

“Trova risposta la richiesta che avevamo avanzato al vicepresidente e assessore alla sanità Riccardo Riccardi che ringraziamo assieme al neo direttore della azienda sanitaria Denis Caporale e al dottor David Turello del distretto, di fornire una risposta vaccinale il più possibile vicina al territorio, vista la conformazione territoriale e orografica della Carnia, che ora nelle vallate e a Tolmezzo sarà dotata di ulteriori punti vaccinali rispetto al Palatennis, dove invece vengono effettuate sedute vaccinali di massa in giornate prestabilite”. Esprime soddisfazione il primo cittadino di Tolmezzo Francesco Brollo per l’attivazione di nuove sedi vaccinali in Carnia, organizzata per il Distretto dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e operativa da lunedì 10 maggio grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale e con le amministrazioni locali sedi dei Punti Salute.

Si associa alle parole del primo cittadino, la vicesindaco Fabiola De Martino: “L'occasione è importante, oltre che per confermare la ormai consolidata collaborazione con l'azienda sanitaria, anche e soprattutto per sensibilizzare chi, pur avendone diritto, non si è ancora sottoposto alla vaccinazione: è davvero importante per il bene di tutti contribuire alla copertura totale nella campagna vaccinale. Qualunque tipo di paura o dubbio può essere affrontato con i medici di base e gli specialisti di fiducia, ma è fondamentale che la campagna prosegua per raggiungere un'immunizzazione collettiva".

La nuova organizzazione prevede una nuova sede vaccinale a Tolmezzo negli spazi dell’Azienda per i servizi alla persona “Luigi Scrosoppi” (Via Carnia Libera 1944), nei comuni di Paluzza, Paularo, Ampezzo e Ovaro che opereranno in sedi prestabilite secondo un calendario settimanale.

Per quanto riguarda Tolmezzo, il punto vaccinale sarà attivo su due giornate: il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le sedute potranno essere prenotate a partire da domani, venerdì 7 maggio, tramite il call center regionale (0434 223522), i Cup e le farmacie territoriali. Prima giornata di somministrazioni è lunedì 10 maggio. L’informativa e il consenso che gli utenti devono compilare e portare con sé il giorno della vaccinazione riguarda il vaccino Moderna. La sede accoglierà le persone nelle categorie e nelle fasce d’età per le quali sono già aperte le agende vaccinali.