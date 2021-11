Vaccinazioni obbligatorie, da mercoledì 1 dicembre richiamo anche per la fascia 18-39 anni

“In vista della prossima entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla certificazione verde e l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune nuove categorie professionali, per garantire tutte le vaccinazioni alle categorie obbligate e ai cittadini la cui certificazione verde è in scadenza, saranno progressivamente incrementate le vaccinazioni”. A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

“Da oggi alle 18 – spiega Riccardi - saranno prenotabili con priorità le somministrazioni del booster alla categoria obbligata di tutti gli operatori dell’ambito sanitario socio-sanitario e socio-assistenziale, studenti, specializzandi e tirocinanti in area sanitaria, incluso il personale tecnico e amministrativo per i quali è in scadenza il Green Pass entro il 31 dicembre 2021. Per questa categoria saranno riservati dei posti all’interno delle agende di prenotazione che rimarranno disponibili fino a lunedì 6 dicembre. Al momento della vaccinazione sarà necessario presentare un’autocertificazione che, per gli operatori sanitari, è già disponibile sul sito della Regione e delle Aziende sanitarie”.

Per gli operatori delle Forze dell'ordine, Polizia penitenziaria (incluso personale civile), personale scolastico e universitario e Vigili del fuoco che dovranno obbligatoriamente vaccinarsi o per i quali è in scadenza il Green Pass entro il 31 dicembre 2021, l’apertura di agende prioritarie sarà comunicata nei prossimi giorni e sarà resa disponibile l’autocertificazione da presentare al momento della vaccinazione.

“Dalle 14 del 1 dicembre – ricorda ancora il vicegovernatore - sarà estesa la possibilità di prenotare la dose di richiamo (booster) ai cittadini di età compresa tra 18 e 39 anni, purché siano stati vaccinati almeno cinque mesi prima (150 giorni) con il ciclo primario. Il numero di posti disponibili è al momento limitato e sarà progressivamente incrementato in considerazione dell’andamento della campagna vaccinale nelle categorie per le quali vige l’obbligo di vaccinazione”.

“La priorità assoluta – spiega ancora Riccardi - rimane comunque la vaccinazione di coloro i quali non si sono ancora vaccinati. Per queste persone le Aziende del sistema sanitario regionale riservano in ogni caso con continuità la disponibilità al vaccino. La nuova durata della certificazione verde (9 mesi invece di 12) entrerà in vigore dal 15 dicembre; non c'è alcuna controindicazione – conclude il vicegovernatore - a somministrare come “booster” uno dei due vaccini mRNA (Pfizer o Moderna) indipendentemente dal vaccino precedente”.