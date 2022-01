Vaccini 5-11 anni, agende aperte a Martignacco, Latisana e Gemona

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale informa che è in programma l'estensione di giornate e disponibilità di prime dosi per la vaccinazione dei bambini nella fascia d'età 5-11 anni nei tre principali centri vaccinali dell'ex provincia di Udine.

Nelle prossime ore saranno aperte e ampliate le seguenti giornate:

- Udine Ente Fiera: 22, 26 e 27 gennaio, 4 e 7-12 febbraio

- Latisana Ospedale: 25-26 gennaio, 1-2 febbraio, 8-9 febbraio

- Gemona Manifatture: 28 gennaio, 7-8 febbraio.

AsuFc comunica inoltre che, a oggi, sono stati evasi 5.038 appuntamenti per prima dose in questa fascia d'età, prenotate già ulteriori 1.585 prime dosi; per quanto riguarda le seconde dosi sono state 845 quelle già inoculate. La platea vaccinale totale di utenti 5-11 anni per AsuFc è di circa 28.000 bambini.