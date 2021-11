Vaccini, a Ruda pronta una struttura per le terze dosi

Nella sede comunale della Protezione Civile di Ruda, quattro medici di medicina generale stanno organizzando un nuovo centro vaccinazioni, espressamente dedicato alla somministrazione delle terze dosi. Qui, per due giornate alla settimana, di mattina, i dottori vaccineranno con il siero Moderna, di più facile conservazione rispetto a Pfizer.

I cittadini possono prendere appuntamento nelle locali farmacie oltre che dagli stessi medici di medicina generale. Il servizio di vaccinazione può essere eseguito anche a domicilio, nel caso di persone non deambulanti o con disabilità.

“Riparte un servizio fondamentale per il nostro territorio, un servizio vicino alle persone e di primaria importanza per le persone più anziane. Non posso che ringraziare questi professionisti sanitari, per il loro impegno. Come Comune, il nostro compito, assieme alla Protezione Civile comunale, è quello fornire strutture e mezzi affinchè tutto si svolga nel miglior modo possibile”, commenta il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.

La sede della Protezione Civile di Ruda è stata per mesi uno dei centri tamponi rapidi più attivi sul territorio, per poi includere anche il servizio di vaccinazione. Il calare della domanda di protezione immunologica ha rallentato i lavori di somministrazione. Ora con la necessità di una dose boost per molte categorie, la riattivazione del punto vaccinale si è resa necessaria.