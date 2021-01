Vaccini, a Trieste medici dermatologi in prima linea

Anche i medici dermatologi di Asugi sono in prima linea per la lotta al Covid. Prosegue, infatti, a pieno ritmo la campagna vaccinazioni anti Covid e nello scorso fine settimana anche i medici dermatologi si sono recati al centro vaccinazioni, non per ricevere il vaccino ma per somministrarlo, “per dare il nostro dovuto contributo alla comunità e ai tanti colleghi in attesa di vaccinarsi”.



Queste le parole della professoressa Iris Zalaudek, docente di Malattie cutanee e Direttrice della Clinica Dermatologica di Asugi, che sul suo profilo Facebook ha raccontato: “È stata una bellissima esperienza lavorare insieme per il bene di tutti. Un grande ringraziamento alle dottoresse Perkan, Agozzino, Vernoni e Colli e al dottor Di Meo che si sono resi disponibili a lavorare in questo weekend. Da direttrice della Clinica Dermatologia non posso che essere orgogliosa di questa squadra di medici. Faccio anche un complimento all'Asugi per l'organizzazione e a tutti gli altri colleghi che lavorano ogni giorno per tutti noi con un sorriso e lo spirito verso un futuro senza mascherina”.