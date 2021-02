Vaccini al via all'Università di Trieste, primo ateneo in Italia

L'Università di Trieste, dopo la comunicazione del 11 febbraio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che inseriva il personale docente e tecnico amministrativo universitario in priorità, è, con molta probabilità, la prima in Italia ad avere organizzato una sessione di vaccinazione anti-covid a tutto il proprio personale docente, tecnico-amministrativo, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi, borsisti, specializzandi di area non medica e al personale a contratto, in modo da completare la stessa entro questo weekend. Tale possibilità di vaccinazione è offerta a tutti gli universitari di età inferiore ai 55 anni (cioè ai nati fino il 18.2.1966) e senza patologie causa di esclusione.



Nelle scorse settimane l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in collaborazione con UniTS ha vaccinato gli studenti di tutti gli anni dei corsi di studio di area medico-odontoiatrica e sanitaria vaccinabili (più di 1.800) così come la totalità dei medici specializzandi di area medica e odontoiatrica (circa 600). Anche in questo caso l'Università giuliana è ai primi posti in Italia.



grazie alla disponibilità dei medici in formazione specialistica del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Trieste.(ma superiamo il 70% se escludiamo i soggetti esclusi per motivi sanitari). Se consideriamo anche il personale di area medica, complessivamente il 75 percento del personale UNITS venerdì sera sarà vaccinato.L’Università di Trieste si è anche messa a disposizione perNon appena ci sarà il via libera delle autorità competenti siamo già pronti ad estendere la campagna di vaccinazione anche alla fascia di età 55-64 anni, per ora esclusa. Il vaccino, come noto, non è obbligatorio, ma è sicuramente consigliato per salvaguardare la propria salute, quella dei propri cari, la sicurezza sul posto di lavoro e per ridurre la circolazione del virus e per proteggere coloro che non hanno la fortuna di poter essere vaccinati in tempi brevi.e verrà, inoltre, organizzata una nuova sessione per coloro che in questa prima fase non erano presenti a Trieste o impossibilitati per altri motivi di esclusione.