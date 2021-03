Da giovedì 18 marzo, in occasione dell’inizio delle vaccinazioni alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, sarà riattivata la linea 81 della Trieste Trasporti che collegherà la sede vaccinale con piazza della Borsa, al fine di agevolare il trasporto delle persone che si dovranno recare in Porto Vecchio per le vaccinazioni.

La prima corsa partirà alle 8 da piazza della Borsa, mentre l’ultima corsa partirà alle 16.40 da Porto Vecchio. Garantite 13 corse giornaliere di andata e ritorno.