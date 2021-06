Vaccini, anche in Fvg scattano le somministrazioni ai maturandi

"Le tre aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, Asugi, Asufc e Asfo, hanno aperto le agende per consentire la prenotazione dei vaccini anti-Covid agli studenti che si accingono ad affrontare l'esame di maturità". A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Nel dettaglio - spiega Riccardi - l'Asufc metterà a disposizione 200 posti complessivi, di cui 100 nella giornata di oggi, giovedì 10 giugno, dalle 20 alle 21 nel centro vaccinale allestito all'intero dell'Ente Fiera di Udine. Altri 100 posti sono previsti invece per domani, venerdì 11 giugno, dalle 19 alle 20, presso le Manifatture di Gemona del Friuli. Anche Asfo apre da oggi agende a favore dei maturandi, per la prima dose, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno nei punti vaccinali presenti in Fiera a Pordenone e a San Vito al Tagliamento. Infine in Asugi le prenotazioni sono aperte nelle varie sedi vaccinali già operative".

Le prenotazioni si potranno effettuare utilizzando gli usuali canali di prenotazione quali call center regionale, farmacie, Cup locali e webapp.