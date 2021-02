Vaccini anti-Covid, anche Poste Italiane scende in campo

È operativa la piattaforma informatica per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19 che, per le Regioni collegate ai sistemi di Poste Italiane, offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere o dal call center. Lo ha annunciato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ai microfoni del TGPoste (visibile sul sito www.postenews.it) commentando la distribuzione della seconda tranche di 66mila dosi del vaccino Moderna, in distribuzione in queste ore in tutta Italia, da parte del corriere espresso SDA.

“Abbiamo lavorato tantissimo con l’Esercito per strutturare il sito di Pratica di Mare come un centro logistico moderno” ha detto Del Fante, riferendosi all’organizzazione della logistica presso lo scalo militare romano. "I vaccini", ha spiegato il numero uno di Poste Italiane, "vengono tracciati dai sistemi informatici aziendali che ne seguono il percorso dall’atterraggio dei voli fino alla distribuzione nelle ASL di tutta Italia, effettuata dal corriere espresso SDA".

La piattaforma di somministrazione, invece, è già attiva in quattro Regioni: Sicilia, Marche, Calabria e Abruzzo dove, ha spiegato Del Fante, “oltre 100.000 italiani hanno già completato il percorso di vaccinazione”.

In queste Regioni, ha detto l’AD di Poste Italiane, la vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata dai cittadini online (le informazioni saranno disponibili su https://info.vaccinicovid.gov.it/), tramite il call center, o direttamente all’ATM Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o tramite i palmari in dotazione ai portalettere.