Vaccini anti-Covid, in Fvg pronti otto frigoriferi speciali

"Sull'organizzazione della campagna di vaccinazione anti-Covid la Regione sta facendo la sua parte mettendo in campo risorse ed energie affinché si riesca ad arrivare pronti all'appuntamento di fine gennaio. Abbiamo provveduto all'acquisto di 8 frigoriferi speciali (in tutto 95mila euro) per garantire la conservazione del vaccino e stiamo procedendo in stretto contatto con la struttura commissariale per l'individuazione dei siti di somministrazione, che lo ricordo, dovranno rispondere a dei precisi requisiti tecnici e organizzativi". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, relativamente allo stato dell'arte della campagna vaccinale anti-Covid il cui inizio è stato fissato dal Governo entro il mese di gennaio.

Come ha spiegato il vicegovernatore, dopo aver scelto quali siti di stoccaggio le farmacie ospedaliere di Trieste, Udine, Pordenone, Monfalcone e Tolmezzo, il prossimo passaggio che vede protagonista la Regione è quello dell'individuazione delle sedi di somministrazione del vaccino e il loro allestimento. Oltre a ciò l'Amministrazione affiancherà parallelamente la struttura commissariale anche nel reclutamento del personale. Da una parte c'è un bando su scala nazionale per 15mila posti tra medici e infermieri, dall'altro c'è l'Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia che cerca sul territorio di coinvolgere i professionisti arruolabili registrando la



disponibilità delle scuole di specializzazione e di operatori sanitari in pensione. Per tutti sarà comunque previsto un breve ciclo formativo al fine di espletare al meglio le operazioni di vaccinazione.

Nell'ambito delle categorie di persone che per prime verranno vaccinate, come ha sottolineato Riccardi, la direttiva è quella di procedere nell'ordine con il personale del sistema sanitario, quello delle case di riposo e gli ospiti delle stesse residenze per anziani. Mentre nei primi due casi saranno i singoli a recarsi nelle sedi di somministrazione, per gli anziani è previsto che delle squadre sanitarie si rechino nelle strutture per provvedere alle vaccinazioni.

"Si tratta - ha detto il vicegovernatore - di un lavoro di preparazione e di organizzazione che ci terrà impegnati per tutto il periodo festivo, nell'ambito di una collaborazione istituzionale che impone quella lealtà e quella serietà che, fin dall'inzio dell'emergenza, da parte del Friuli Venezia Giulia non sono mai mancate".

Il prossimo appuntamento operativo è fissato per il prossimo lunedì 14 dicembre, quando il gruppo tecnico a cui partecipa anche la Regione dovrà affrontare il tema della catena logistica che va dallo stoccaggio alla somministrazione.