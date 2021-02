Vaccini, AstraZeneca per personale scolastico, forze dell'ordine e carceri

Le prossime fasi della campagna vaccinale anti-Covid sono state al centro del confronto tra Regioni e Governo. Dalla riunione - alla quale hanno preso parte i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri - è emerso che il vaccino AstraZeneca sarà utilizzato, come da indicazione dell'Aifa, per gli Under 55, quindi per il personale scolastico, le forze armate e dell'ordine, il personale delle carceri e i detenuti, inseriti nella fase tre.

Per la popolazione Over 80 e più fragile, quindi la fase due, invece, la vaccinazione proseguirà con i prodotti Pfizer BioNtech e Moderna. L'obiettivo del piano nazionale così rimodulato è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre.

"La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese", ha detto il ministro della Salute Speranza, a margine della videoconferenza.

Il tetto anagrafico per AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro, dopo ulteriori valutazioni scientifiche. Al momento, infatti, i dati raccolti nelle fasi sperimentali hanno coinvolto per la maggior parte persone inserite nella fascia 18-55 anni.

Dal confronto è emersa anche un'accelerazione sul via libera all'impiego terapeutico degli anticorpi monoclonali, una delle richieste che era stata sollevata, negli ultimi giorni, anche dal governatore Fvg Massimiliano Fedriga che, tra le altre cose, aveva sollecitato anche a una distribuzione delle dosi, in particolare per la somministrazione agli Over 80 (oltre un milione in Fvg), sulla base dei numeri reali delle varie regioni.

Si attendono, poi, ulteriori validazioni da parte dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, che potrebbe prendere in esame anche altri candidati per la campagna vaccinale, come ad esempio il russo Sputnik.