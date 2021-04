Vaccini, gli Usa fermano Johnson. Slittano le consegne in Europa

La decisione degli Usa di fermare precauzionalmente la somministrazione del vaccino Janssen di Johnson & Johnson rischia di avere ripercussioni anche in Europa dove, proprio oggi, era prevista la consegna della prima fornitura del preparato monodose, il quarto approvato da Ema e Aifa, dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Le prime 3.550 dosi erano attese in Fvg giovedì 15, con la consegna curata da Sda – corriere di Poste Italiane – ed Esercito.

Gli Stati Uniti hanno disposto una sospensione precauzionale, in attesa delle indagini sul vaccino Johnson&Johnson, dopo che sei donne – di età compresa tra i 18 e i 48 anni - hanno sviluppato una malattia rara con coaguli di sangue nelle due settimane successive alla somministrazione del preparato che, lo ricordiamo, negli Stati Uniti è stato già inoculato in 6,8 milioni di persone. Una donna – stando a quanto riporta il New York Times - è morta, mentre una seconda, in Nebraska, è stata ricoverata in condizioni critiche.

In una nota, Johnson&Johnson spiega di aver deciso di ritardare le consegne dei suoi vaccini in Europa: "Siamo a conoscenza degli estremamente rari problemi avuti da un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il nostro vaccino. Le autorità sanitarie americane stanno rivedendo i dati relativi a sei casi su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Stiamo rivedendo questi eventi con le autorità europee e abbiamo deciso in via proattiva di ritardare le consegne all'Europa".

Nel frattempo, è previsto nel pomeriggio un incontro tra i rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Iss e del Cts per fare il punto della situazione. C'è attesa, insomma, per conoscere quali saranno le decisioni delle autorità italiane sul vaccino Janssen.