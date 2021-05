Vaccini, boom di adesioni tra gli Over 50: già 20.582 prenotazioni

Sono 20.582 le adesioni alla campagna vaccinale della fascia d'età 50-59, secondo le ultime rilevazioni aggiornate alle 12. Le vaccinazioni comprendenti anche le altre categorie raggiungono, invece, quota 26.400.

A darne comunicazione sono il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che hanno fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale evidenziando gli importanti risultati raggiunti, per la fascia 50-59, a poche ore dall'apertura delle agende. Sono state, inoltre, evidenziate anche le ottime performance sull'utilizzo della webapp per effettuare le prenotazioni, pari a 5.906.

Nel dettaglio dei numeri legati alle adesioni, 3.542 hanno riguardato coloro che hanno un'età compresa tra 60 e 79 anni, di cui 605 nel territorio dell'Asfo, 1.973 in quello dell'Asufc e 961 dell'Asugi. Quindi 20.582 nella fascia 50-59 (4.704 Asfo, 8.995 Asufc e 6.886 Asugi). Sono state, invece, 178 le prenotazioni compiute nella fascia di età uguale e superiore a 80 anni (18 Asfo, 67 Asufc e 93 Asugi).

Per quanto riguarda le altre categorie, le prenotazioni sono state 594 per i soggetti vulnerabili per patologia (143 Asfo, 273 Asufc e 178 Asugi), 950 Under 60 con patologie croniche (274 Asfo, 368 Asufc e 308 Asugi), 294 caregiver e conviventi di soggetti ad alto rischio (42 Asfo, 132 Asufc e 120 Asugi), 81 per gli operatori sanitari e non sanitari (34 Asfo, 22 Asufc e 25 Asugi), tre per gli ospiti in strutture residenziali (1 Asfo, 2 Asufc), 122 di personale scolastico (44 Asfo, 42 Asufc e 36 Asugi) e infine 54 operatori dei servizi pubblici essenziali (5 Asfo, 37 Asufc e 12 Asugi).

Per quanto riguarda le modalità di prenotazione del vaccino, sempre in base alle rilevazioni della giornata di oggi, 15.229 sono state effettuate nelle farmacie, 5.906 da webapp, 1.650 tramite il call center regionale (0434-223522), 64 nelle strutture private e 3.551 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti.

A ieri, le dosi somministrate in Fvg sono 487.512, compresi i richiami. La categoria che registra l'adesione più alta, in termini di numeri, è quella degli over 80, con oltre 145mila dosi; seguono soggetti fragili e caregiver, che hanno ricevuto complessivamente 116.685 dosi; per il personale sanitario e sociosanitario (inclusi gli operatori delle Rsa) le dosi sono oltre 105mila, mentre per gli ospiti delle case di riposo le dosi sono 18.945.

Nella fascia 70-79 anni le inoculazioni sono 56mila mentre tra i 60-69 anni hanno ricevuto la prima dose 13.082 persone; 23.815 le dosi per il personale scolastico e 6.399 per il comparto difesa e sicurezza. Nella categoria 'altro', infine, sono inserite 890 dosi.

In totale, tra punti ospedalieri e territoriali, in Fvg sono stati attivati 57 centri vaccinali.

"Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e favorire l'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, dal 15 maggio il call center telefonico regionale per la prenotazione della vaccinazione amplierà il proprio orario di attività nei fine settimana: sabato sarà operativo fino alle 17, anziché fino alle 14, e SArà attivato anche domenica dalle 9 alle 17", ha annunciato Riccardo Riccardi, evidenziando che "l'attività numero unico di prenotazione continuerà con i nuovi orari sicuramente fino alla fine di giugno, dopodiché la prosecuzione del potenziamento del servizio nei fine settimana sarà valutata in base all'andamento della campagna vaccinale, anche in funzione dell'apertura a nuove fasce d'età o categorie".

"Al momento la disponibilità di vaccini è buona, quindi esorto tutti i cittadini che possono vaccinarsi a farlo - ha aggiunto Riccardi -. Il vaccino è infatti uno strumento sicuro ed è l'unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il Covid-19 e accelerare il ritorno alla normalità".