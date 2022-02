Vaccini Covid, come ottenere l'esenzione digitale

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina informa che il certificato di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale, può essere richiesto inviando una mail a info.vaccinazioni.covid@asugi.sanita.fvg.it compilando il modulo dedicato e allegando un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Si precisa che la digitalizzazione del certificato di esenzione da vaccinazione è a carico del medico che lo ha emesso, per cui i certificati di esenzione rilasciati da proprio medico curante vanno richiesti direttamente a quest’ultimo.

È possibile consultare il sito del Ministero della Salute per avere maggiori informazioni

A seguito delle numerose richieste pervenute telefonicamente al Numero Verde Sanità e all’URP di AasuGi, si ricorda alla cittadinanza che è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:



• Per richieste di registrazioni di vaccinazione avvenuta all’estero inviare una mail a: greenpass@asugi.sanita.fvg.it• Per richieste di registrazione di vaccinazione al fine del rilascio del green pass inviare una mail a: vacc-cov@asugi.sanita.fvg.it• Per richieste di rilascio certificati di fine quarantena e guarigione inviare una mail a: certif.covid.dip@asugi.sanita.fvg.itPer maggiori informazioni è possibile contattare il Numero Verde Sanità 800 991170 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.

Inoltre, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico area Giuliana ai seguenti numeri 040-3994880 e 040-3997180 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13. Per l’area Isontina è possibile contattare l’URP al numero 0481-592083 sede di Gorizia e al numero 0481-487583 sede di Monfalcone, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.