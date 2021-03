Vaccini Covid nelle fabbriche, verso la firma del protocollo

Intervenendo alla conferenza stampa di AsFo convocata in Confindustria Alto Adriatico per il conferimento dell’attestato Workplace Health Promotion (WHP) ad alcune imprese associate, il Presidente, Michelangelo Agrusti, ha aggiornato sulle fasi dell’iter avviato per consentire la vaccinazione anti-Covid nelle fabbriche parlando della "ragionevole possibilità di effettuare circa 40 mila dosi». Agrusti ha precisato anche che saranno utilizzati vaccini «che non esigono manipolazioni o che necessitino di una catena del freddo severa. Ci auguriamo ora che vengano rapidamente resi disponibili".

L’ingegneria dell’operazione, che sarà realizzata in collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute, le organizzazioni sindacali, la Cooperativa dei medici di base e la Croce Rossa, si concluderà verosimilmente alla fine della prossima settimana. "LLunedì o martedì – ha informato ancora il Presidente – sottoscriveremo il protocollo tecnico di intesa. La vaccinazione nelle fabbriche, analogamente a quanto è avvenuto col tracciamento (70 mila tamponi) alleggerirà la struttura pubblica di un peso non secondario".

All’unità di intenti e allo spirito collaborativo che contraddistingue questa nuova sfida lanciata da Confindustria Alto Adriatico, ha fatto esplicito riferimento Agrusti ricordando il richiamo alla solidarietà nazionale del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, "rivolto non solo alle forze parlamentari – ha detto – ma ai corpi sociali tutti perché quest’ultimo miglio va percorso in una condizione di relativa sicurezza con misure che si possono assumere solo se c’è coesione".

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico ha ringraziato AsFo anche a nome delle imprese "per la fatica che pochi conoscono e che riguarda, più in generale, quanti operano nella sanità pubblica e privata, un fronte che ha lavorato nei reparti per un anno senza possibilità di sostituzione. Sono molto felice – ha concluso – che almeno il comparto sanitario, dove ci sono state perdite enormi di persone che si sono immolate in questa guerra, sia stato vaccinato".