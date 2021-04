Vaccini, domani in arrivo quasi 45mila dosi in Fvg

Quella di domani sarà una giornata importante sul fronte della campagna vaccinale. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, scortati come di consueto dalle Forze dell’ordine, consegneranno, infatti, 44.800 dosi di vaccini agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste.

Si tratta della più grande operazione di distribuzione dall’inizio delle vaccinazioni. Nel dettaglio, al Fvg sono destinate 36.700 dosi del preparato Vaxzevria di AstraZeneca, 5.000 di Moderna e 3.100 del Janssen di Johnson & Johnson.

A livello nazionale, Sda consegnerà per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria 1.531.500 dosi in 12 regioni, grazie a 32 furgoni speciali impegnati nell'operazione.

La campagna, insomma, è vicina a una svolta. "Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili", scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza.