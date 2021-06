Vaccini, giugno parte con un nuovo record di somministrazioni

Weekend da record per le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Per due giorni consecutivi, sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell'arco delle 24 ore.

“I risultati raggiunti riflettono lo sforzo collettivo messo in atto dalle Regioni, con il coordinamento della Struttura Commissariale, che opera a stretto contatto con il Ministero della Salute e con il supporto della Protezione Civile e della Difesa”, ha dichiarato il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. "Uno dei fattori chiave dell’incremento delle somministrazioni risiede nell’aumento dei punti vaccinali, che sono oggi 2.666 in tutta Italia, a fronte di circa 1.500 all’inizio di marzo. A questi si stanno progressivamente aggiungendo oltre 800 punti vaccinali realizzati da imprese, aziende a partecipazione pubblica, grande distribuzione e numerosi altri operatori economici. Gli 800 punti, molti dei quali aperti anche alla cittadinanza, forniranno un contributo importante anche alla ripresa economica e produttiva del Paese".

“La sinergia virtuosa tra pubblico e privato dimostra che quando l’Italia fa squadra vince” ha aggiunto il Commissario, rivolgendo poi un ringraziamento a tutti coloro in prima linea nella campagna vaccinale: medici, infermieri, operatori e volontari della Croce Rossa e delle numerose associazioni generosamente scese in campo.

Quanto ai più giovani, in Fvg le adesioni tra gli Under 40 hanno già superato quota 50mila, ma si punta a 'convincere' anche gli indecisi delle fasce più anziane, in particolare tra gli Over 60.

Il passo spedito della campagna vaccinale favorisce anche le nuove aperture. Da un lato, aumenta il numero di regioni in zona bianca: da oggi, infatti, accanto alle apripista Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, fanno il loro ingresso nella fascia a rischio più basso anche Abruzzo, Liguria, Umbria e il vicino Veneto. "Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca" ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.

Dall'altro, si punta a nuove aperture, a partire dal settore delle discoteche per il quale, finora, non è stato definito un calendario ufficiale per la ripartenza. Se ne parlerà martedì nel vertice convocato dal Ministero della Salute. "Ho fatto una riunione con la direzione generale della prevenzione facendo presente che se abbiamo un green pass dobbiamo crederci per avere accesso a un maggiore libertà", ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a Domenica In. "Dovremmo arrivare a un punto quanto prima in cui si può anche ballare se si è muniti di certificato. Se abbiamo più della metà della popolazione vaccinata e il numero dei giovani immunizzati continua a salire, le chance che si possa trovare qualcuno che non viene controllato e che sia positivo sono estremamente basse".