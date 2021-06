Vaccini in Fvg, da mercoledì 16 al via le prenotazioni per la fascia 12-16 anni

“Dalle 12 di domani, mercoledì 16 giugno, si aprono le agende per prenotare le vaccinazioni anti Covid-19 utilizzando le dosi Pfizer a favore dei cittadini ricompresi nella fascia di età tra i 12 anni compiuti e i 15 anni, come da autorizzazione Aifa”. A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

“Le prenotazioni – spiega Riccardi - potranno essere effettuate attraverso il Call center regionale (0434 223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app. Al momento della vaccinazione i minorenni dovranno avere con se il consenso informato, firmato da entrambi i genitori; se uno dei due è impossibilitato a firmare il consenso per lontananza o impedimento, l'altro genitore deve dichiararlo compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo (disponibile nella sezione modulistica) che va allegato al consenso. Il minore dovrà essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori: non è possibile delegare terze persone, nemmeno se queste fossero dei familiari”.

“Infine, nel caso in cui a sottoporsi al vaccino fosse un minore non accompagnato affidato ai servizi, il tutore o il responsabile della struttura affidataria deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo (disponibile nella sezione modulistica) che va allegato al consenso. Il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione dal tutore o dal responsabile della struttura affidataria nel caso in cui il tutore non fosse stato ancora nominato. Non è possibile delegare terze persone ad accompagnare il minore. In questo caso è importante attivare il mediatore”.