Vaccini, in Fvg il 65% di chi ha più di 16 anni si è prenotato

"Sono 682.176 i residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno già prenotato il ciclo di vaccinazione anticovid. Al 92,4 per cento di questi - pari a 630.414 persone - è già stata inoculata la prima dose. Oltre il 65 per cento di chi ha più di 16 anni ha chiesto di essere vaccinato". A darne notizia è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Al ciclo completo di vaccinazione - prosegue Riccardi - si sono sottoposti il 41,1 per cento di coloro che hanno effettuato la prenotazione. Pertanto il numero complessivo di dosi fino ad oggi inoculate ammonta a 889.827. Tenendo conto delle prenotazioni effettuate a seconda delle fasce di età, le adesioni continuano ad arrivare gradualmente giorno dopo giorno. Attualmente le richieste di inoculazione effettuate da chi ha più di 16 anni sono 682.089, pari quindi al 65 per cento della popolazione ricompresa in quella fascia, platea composta complessivamente da 1.048.146 persone. Ciò significa che non siamo molto distanti dal primo target che è stato fissato a livello nazionale pari al 70 per cento della popolazione".

"Sul fronte delle vaccinazioni eseguite - continua Riccardi - viaggiamo intorno a più di 10 mila inoculazioni al giorno, con punte che superano le 12 mila dosi come ad esempio quelle previste per la giornata di oggi".

"Nella prima giornata di apertura delle agende per le prenotazioni delle vaccinazioni riservate alla fascia di età 12-15 anni, le richieste pervenute alle 18 sono state complessivamente 1.110", sottolinea ancora Riccardi. "Delle 1.110 richieste spiega Riccardi - 249 sono afferenti al territorio dell'Asfo, 475 a quelle di Asufc e 386 a quelle di Asugi. Per quanto riguarda invece le prenotazioni complessive per tutte le fasce d'età avvenute nel corso della giornata, queste ammontano complessivamente a 3.623 con la seguente suddivisione: 2.219 per la fascia 16-79 anni, 40 per gli over 80, 89 per i soggetti vulnerabili con patologie, 21 under 60 con patologie croniche, 11 caregiver, 106 operatori sanitari e non sanitari, 6 ospiti in strutture residenziali, 14 unità di personale scolastico e 7 operatori dei servizi pubblici essenziali".

"La maggior parte delle prenotazioni - conclude Riccardi - è avvenuta rivolgendosi alle farmacie (1608), on line-webapp (967), Call center (580), sportelli strutture sanitarie (462) e strutture private (6)".