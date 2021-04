Vaccini in Fvg, quasi 350mila le adesioni alla campagna

"In poco più di 48 ore dall'entrata in funzione della webapp per la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19, sono oltre 1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino". A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che, facendo il punto sull'andamento della campagna vaccinale, ha evidenziato che "in base alle ultime rilevazioni delle 8.800 prenotazioni effettuate nella giornata di ieri 543 sono avvenute tramite la webapp: considerando le 1.120 prenotazioni del giorno precedente, dalla sua entrata in funzione sono quindi 1.663 gli utenti che hanno optato per questo nuovo strumento, il quale si affianca al call center regionale, ai Cup delle aziende sanitarie, ai medici di medicina generale, alle farmacie e agli sportelli delle strutture private".

Nel dettaglio dei numeri legati alle prenotazioni, ieri 3.395 hanno riguardato coloro che hanno un'età compresa tra 60 e 69 anni, di cui 1.047 nel territorio dell'Asfo, 1.381 in quello dell'Asufc e 967 dell'Asugi. Quindi 800 prenotazioni sono state compiute da coloro che hanno un'età compresa tra 70 e 74 anni (293 Asfo, 287 Asufc e 220 Asugi), 429 nella fascia 75-79 (131 Asfo, 179 Asufc e 119 Asugi), mentre 1.211 sono state le prenotazioni degli ultraottantenni (154 Asfo, 554 Asufc e 503 Asugi).

Per quanto riguarda le altre categorie, le prenotazioni sono state 1.735 per i soggetti vulnerabili per patologia (294 Asfo, 963 Asufc e 478 Asugi), 885 caregiver e conviventi di soggetti ad alto rischio (135 Asfo, 464 Asufc e 286 Asugi), 320 per gli operatori sanitari (58 Asfo, 160 Asufc e 102 Asugi), 15 per gli ospiti in strutture residenziali (sette Asfo e otto Asufc), sette di personale scolastico (tre Asfo, due Asufc e due Asugi) e infine tre operatori dei servizi pubblici essenziali (uno Asufc, due Asugi).

Per quanto riguarda le modalità di prenotazione del vaccino, sempre in base alle rilevazioni della giornata di ieri, 5.247 sono state effettuate nelle farmacie, 1.811 tramite il call center regionale, 543 da webapp, sette nelle strutture private, nove tramite i medici di medicina generale e 1.183 agli sportelli delle aziende sanitarie e nei reparti.

Complessivamente, in Friuli Venezia Giulia hanno aderito alla campagna vaccinale 349.192 persone il 59,3% delle quali (206.923) ha già ricevuto la prima somministrazione e 92.335 sono state sottoposte anche alla seconda.