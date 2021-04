Vaccini, l'Esercito in sostegno alla campagna

"Ringraziamo i nostri militari per il prezioso supporto che vengono a dare alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. La risposta dello Stato alla richiesta delle aziende sanitarie regionali è una conferma della fondamentale solidarietà che, soprattutto nel momento del bisogno, deve cementare le diverse articolazioni istituzionali, Autorità centrali e Autonomie locali. Confidiamo e chiediamo che il contrasto al contagio e il totale sostegno agli operatori della sanità regionale siano parte di una lotta comune e senza riserve di alcun tipo". Lo afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale Diego Moretti, dopo che il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato, nell'ambito dell'operazione Eos, l'impiego di due team sanitari con presidi vaccinali mobili della Difesa composti da due medici e quattro infermieri dell'Esercito, in supporto alle strutture sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia.