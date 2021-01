Vaccini, l'Italia pensa a un'azione legale contro Pfizer

E’ stato incentrato sulla campagna vaccinale il confronto di ieri sera tra Conferenza delle Regioni e i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, al quale ha preso parte anche il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. E’ stata ribadita la preoccupazione per i ritardi e il taglio nelle forniture deciso in modo unilaterale da Pfizer BioNtech, che mette a rischio il calendario vaccinale e i richiami.

In base a quanto riferito dall’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, i disguidi nelle consegne sono dovuti ad assestamenti nella produzione. L’azienda sta cercando di aumentare i quantitativi e, a fronte dei molti ordini ricevuti, non ha avuto la possibilità di fare scorte di materie prime.

Una giustificazione che non ha convinto del tutto l’Italia, pronta a intraprendere un’azione legale contro Pfizer per i ritardi nella fornitura. Il Governo, d’intesa con le Regioni, ipotizza un esposto in Procura per inadempimento del contratto pubblico. “Pretendiamo chiarezza e rispetto per il nostro Paese sugli accordi europei”, ha detto Boccia, “per tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani”.

Nel frattempo, s’ipotizza una revisione del piano di distribuzione dei vaccini con un meccanismo di solidarietà tra territori per garantire i richiami. Ipotesi sulla quale non ci sarebbe stata, però, l’unanimità dei presidenti di Regione.

Nel frattempo oggi, anche in Fvg, sono arrivate le nuove dosi – ridotte del 54% – attese per ieri. A darne notizia, in un tweet, il vicepresidente Riccardo Riccardi. "Completata la consegna di questa settimana a Pordenone, Udine e Trieste. L’altro ieri erano arrivate le forniture a Tolmezzo e Monfalcone, per un totale complessivo di 7.020 dosi".