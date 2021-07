Vaccini, la Regione scende in campo contro le 'fake news'

La Regione preme sull’acceleratore per convincere gli indecisi ad aderire alla campagna vaccinale, specie nella fascia Over 60, che ci vede agli ultimi posti della classifica nazionale in termini di adesioni alla vaccinazione anti-Covid.

Chi, proprio nella categoria più a rischio di complicazioni e ricoveri, non ha ancora prenotato la somministrazione, riceverà nei prossimi giorni una lettera della Regione. “Non per dire loro di vaccinarsi – precisa il vicegovernatore Riccardo Riccardi – ma per invitarli a parlarne con il loro medico di fiducia”.

“Nel momento in cui il numero di persone che decide di non vaccinarsi impedisce di raggiungere l’immunità di gregge e, quindi, di proteggere anche chi non può immunizzarsi, allora è giusto interrogarsi su regole diverse da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo. E’ necessario che il Governo prenda posizione”, ha poi aggiunto Riccardi, guardando alla netta presa di posizione del Presidente francese Emmanuel Macron che, in diretta tv a reti unificate, ha annunciato l'estensione del Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporto pubblico.

Accanto alle lettere, la Regione ha postato sui suoi profili social anche un video, per combattere le tante fake news che ancora circolano sui vaccini anti-Covid. "Fidiamoci della scienza e guardiamo ai fatti: vacciniamoci” scrive il governatore Massimiliano Fedriga, ritwittando il video. “Più siamo e prima batteremo il Covid".

Nel filmato vengono elencati alcuni esempi di 'bufale' relative ai sieri, che vengono smentite da quattro medici in prima linea nella battaglia al Covid dall’inizio della pandemia, ovvero Massimo Crapis, responsabile Malattie infettive AsFo, Roberto Luzzati, direttore della Clinica malattie infettive del Maggiore – AsuGi, Carlo Tascini, direttore della Clinica malattie infettive dell’AsuGi, e Marco Confalonieri, primario di Pneumologia a Cattinara – Università di Trieste.

In primo piano i dati relativi alla malattia registrati in regione: "Più di 100 mila positivi dall'inizio della pandemia e quasi 4.000 vittime. Una strage - ricordano i professionisti - che solo il vaccino può fermare".