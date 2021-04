Vaccini, nuova consegna di AstraZeneca e Moderna

Sono arrivati questa mattina in Fvg i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, per la consegna delle nuove forniture dei vaccini AstraZeneca (2.600 dosi) e Moderna (4.600), per un totale di 7.200 dosi.

All’ospedale di Udine i mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere e scortati dai Carabinieri, hanno recapitato 1.100 dosi del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca e di 1.900 di Moderna.

A Pordenone, invece, i corrieri hanno recapitato 600 vaccini AstraZeneca e 1.100 Moderna. A Trieste, infine, il prezioso carico prevedeva 900 dosi di AstraZeneca e 1.600 di Moderna.