Vaccini, nuove aperture in Carnia, Canal del Ferro e Val Canale

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) arricchisce l’offerta vaccinale dedicata alle terze dosi in Carnia, Canal del Ferro e Val Canale. I centri saranno attivi da lunedì 17 gennaio per tre settimane in Carnia e dal giorno dopo in Canal del Ferro e Val Canale per due settimane. La capacità vaccinale complessiva settimanale è di 1.220 dosi (860 divise fra i centri di Tolmezzo, Paluzza, Paularo, Ovaro, Ampezzo e 360 in quelli di Tarvisio, Prato di Resia, Chiusaforte, Pontebba). Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Nel dettaglio, la programmazione prevede le seguenti aperture:

- a Tolmezzo nell’edificio comunale di via Marchi 12, lunedì dalle 15 alle 18, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18;

- a Paluzza a palazzo d’Aronco, ex chiesa di San Giacomo in via Roma 40, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30;

- a Paularo nella caserma Maronese in via Piave, martedì dalle 15 alle 18;

- ad Ampezzo a palazzo Unfer in piazza Zona libera 1944, giovedì dalle 15 alle 18 e sabato 9.30 alle 12.30;

- a Ovaro nella sala del centro socio-culturale in via Caduti 2 maggio 195, venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

In Canal del Ferro e Val Canale il calendario sarà ripetuto per due settimane a partire da Prato di Resia il 18 gennaio nella palestra comunale in via S. Giorgio 49, seguito da Chiusaforte il 19 e il 26 gennaio nella sede del teatro del centro scolastico Manlio Amadori in via Ruffi, da Pontebba il 20 e il 27 gennaio nella palestra del polo scolastico in via Zardini 25, mentre le somministrazioni del vaccino a Tarvisio saranno effettuate il 25 gennaio nel poliambulatorio di via Vittorio Veneto 74. L’attività sarà svolta per tutti i centri dalle 14 alle 17.

Potranno prenotare la terza dose tutti i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato.

L’informativa e il modulo di consenso che gli utenti devono compilare e portare con sé il giorno della vaccinazione, riguarda il vaccino Moderna ed è reperibile a questo link.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i Cup e le farmacie locali per garantire un accesso privilegiato ai residenti.