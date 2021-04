Vaccini per dializzati e trapiantati di rene

Settimana importante per i dializzati e i trapiantati di rene seguiti dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Si è concluso, infatti, il primo ciclo di vaccinazioni presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Il conferimento della prima dose di vaccino anti Covid-19 è avvenuto nei giorni passati anche presso le strutture ospedaliere di Maniago, Spilimbergo e San Vito al Tagliamento. Nella sola giornata di domenica sono stati vaccinati di 30 pazienti in dialisi peritoneale e 110 trapiantati.

Le operazioni sono state rese possibili grazie alla collaborazione fra il personale medico e infermieristico e l’Apped, l’Associazione provinciale pordenonese emodializzati, trapiantati e nefropatici Onlus che da tempo reclamava maggiore attenzione da parte delle istituzioni nei confronti dei soggetti più deboli e, perciò, più esposti al contagio da Covid-19.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – spiega Paola Zelanda, presidente dell’Apped –. La vaccinazione di massa degli emodializzati e dei trapiantati, che hanno dimostrato pieno interesse e collaborazione, è un risultato importantissimo per tutta la società. Un grazie di cuore rivolgiamo alla direzione medica e la direzione sanitaria dell’Asfo che hanno permesso di avere i vaccini e, in modo particolare, al personale di dialisi e nefrologia, guidato dal dott. Walter Mancini, direttore facente funzioni della struttura complessa: medici e infermieri, con spiccato spirito d’amore per la professione e senza spogliare il reparto del servizio necessario, anche di domenica si sono messi a disposizione per vaccinare centinaia di persone”.