Vaccini per i ragazzi in Fvg, posti disponibili a Udine, Gemona e Palmanova

Per venire incontro ai giovani tra i 12 e i 18 anni e massimizzare la loro possibilità di riprendere con settembre le attività scolastiche, sportive e ricreative in sicurezza, ASUFC ha aumentato l'offerta vaccinale delle prossime settimane.



Nel dettaglio sono disponibili posti su prenotazione nella settimana dal 16 al 23 agosto e nelle settimane successive presso le sedi di Ente Fiera Udine, Gemona Manifatture e ospedale di Palmanova; posti ad accesso diretto presso la sede di Gemona Manifatture tra le ore 12:00 e le ore 13:00 nelle giornate del 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 agosto; posti ad accesso diretto presso la sede di Ente Fiera Udine tra le ore 18:00 e le ore 19:00 nelle giornate del 19, 20, 23, 27 agosto.



Si consiglia di effettuare la prenotazione della prestazione tramite gli usuali canali: webapp, CUP, call center e farmacie per prevenire assembramenti e contribuire a ridurre i tempi di attesa presso i centri vaccinali.