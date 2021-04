Vaccini per Over 80 e fragili, 10mila nuovi posti nel calendario AsuFc

All’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono arrivate circa 11.000 dosi di vaccino Pfizer. Questa fornitura, assieme a quelle in arrivo la prossima settimana, permetteranno di assicurare l'apertura di nuove agende per l'anticipo o l'inserimento di nuovi appuntamenti per gli ultra ottantenni e per persone fragili/vulnerabili.

In particolar modo saranno assicurate le seguenti sedute per le quali è ancora possibile prenotarsi:

A Tarvisio domenica 18 aprile – disponibilità 1000 persone.

Alla Fiera di Udine: sabato 17 aprile – disponibilità 2000 persone; domenica 18 aprile – disponibilità 2000 persone; sabato 24 aprile – disponibilità 2000 persone.

A Tarcento sabato 24 aprile – disponibilità 1000 persone.

A Latisana: sabato 24 aprile – disponibilità 1000 persone; domenica 25 aprile – disponibilità 1000 persone.

Gli ultra ottantenni e le persone fragili potranno prenotarsi per queste sedute attraverso il call center regionale (0434-223522), i Cup e le Farmacie abilitate.