Vaccini per ragazzi anche senza prenotazione

Asugi comunica che, a seguito dell’ultima ordinanza del Commissario Straordinario Figliuolo, da lunedì 16 agosto i ragazzi tra i 12 e 18 anni avranno corsie preferenziali per la somministrazione del vaccino e potranno recarsi presso tutte le sedi vaccinali dell’Area Giuliana, ad eccezione di Muggia e Duino Aurisina (dove non vengono mai effettuate vaccinazioni ai giovani di questa fascia d’età), e in tutte le sedi dell’Area Isontina.



Le prenotazioni potranno effettuarsi tramite i consueti canali (CUP dell’Azienda Sanitaria, farmacie e call center numero unico 0434 223522 oppure online sul portale https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/), tuttavia, avendo dosi a disposizione, il personale dei centri vaccinali accetterà anche chi dovesse presentarsi senza prenotazione.



L’aumento della copertura della vaccinazione in tale popolazione risulta strategica in previsione dell’apertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva.