Vaccini, Pfizer e Moderna anche per gli Over 60

Il Friuli Venezia Giulia prova a convincere anche i cittadini che, finora, hanno scelto di non vaccinarsi. Per farlo, da oggi c’è un’importante novità: anche la popolazione Over 60 potrà sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid utilizzando i sieri a mRna (quindi Pfizer BioNtech o Moderna) e non solo quelli a vettore virale (ovvero AstraZeneca e Johnson&Johnson), come finora previsto.

Lo ha confermato il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro a Trieste. "Auspichiamo che questa apertura possa convincere le persone che, finora, sono state titubanti e non si sono vaccinate" ha spiegato Riccardi, sottolineando come, su AstraZeneca in particolare, si sia assistito "a un teatrino inguardabile, dove si sono cambiate più volte le regole e il disorientamento dei cittadini è giustificabile".

"Riscontriamo che c'è una maggiore fiducia nei confronti dei vaccini a mRna - ha spiegato Riccardi - quindi Pfizer e Moderna, che fino a oggi non erano accessibili alle fasce con oltre 60 anni".

Con questa manovra la Regione intende raggiungere una fetta di Over 60 ancora indecisa, pari a circa 86 mila persone, e ampliare le adesioni alla campagna vaccinale. “I numeri del contagio sono in lento calo, ma non è ancora finita” ha detto ancora Riccardi, invitando i cittadini a vincere le perplessità. Il target per il Friuli Venezia Giulia è di arrivare alle 900mila somministrazioni. Oggi siamo a quota 705mila.

“Rivolgetevi al vostro medico di fiducia e fatevi consigliare dai professionisti. Ognuno di noi può avere un approccio diverso alla campagna vaccinale, a seconda della propria condizione di salute. Ma è importante fugare le fake news e i dubbi”.