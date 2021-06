Vaccini: potenziato il servizio di call center Asugi

Da lunedì 7 giugno, Asugi potenzierà il servizio dedicato al cambio della seconda dose vaccinazione anti-covid 19. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, chiamando sempre il numero 040 3997777.



Il numero indicato per il cambio della prenotazione per la seconda dose è valido su tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria area Isontina e Giuliana e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:30 e il sabato dalle 08.00 alle 13.30.



Si specifica che il cambio della prenotazione per la seconda dose può essere fatto esclusivamente per gravi motivi.