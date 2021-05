Vaccini, scattano le prenotazioni per gli Over 50. E' boom di richieste online

Da oggi si sono aperte le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per i cittadini nella fascia 50-59 anni. La platea interessata è di circa 200mila persone.

Le adesioni, come sempre, potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434-223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app.

L'attesa, almeno stando alle richieste online, è decisamente alta. Chi, questa mattina, si è collegato al portale Insiel realizzato per le prenotazioni ha trovato doverse migliaia di persone 'in coda', segno che, nel target dei cinquantenni, molti hanno optato per la procedura online e, sopratutto, c'è grande interesse per la vaccinazione anti-Covid.

Il sistema è studiato in modo tale da non andare in sovraccarico anche nel caso di un grande numero di accessi; l’utente, infatti, ‘resta in attesa’ fino a quando non sarà disponibile il servizio, in base al momento in cui è stato effettuato l'accesso.

E’ possibile entrare nella web app in due modalità: attraverso lo Spid o con la tessera sanitaria. E' possibile eseguire la prenotazione non solo per sé stessi, ma anche per altre persone (attraverso la loro tessera sanitaria). Il sistema, attivo sette giorni su sette nell’arco delle 24 ore, consente di scegliere la data e il luogo della somministrazione.

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE CHE POSSONO GIA' PRENOTARSI PER IL VACCINO

A ieri, le dosi somministrate in Fvg sono 487.512, compresi i richiami. La categoria che registra l'adesione più alta, in termini di numeri, è quella degli over 80, con oltre 145mila dosi; seguono soggetti fragili e caregiver, che hanno ricevuto complessivamente 116.685 dosi; per il personale sanitario e sociosanitario (inclusi gli operatori delle Rsa) le dosi sono oltre 105mila, mentre per gli ospiti delle case di riposo le dosi sono 18.945.

Nella fascia 70-79 anni le inoculazioni sono 56mila mentre tra i 60-69 anni hanno ricevuto la prima dose 13.082 persone; 23.815 le dosi per il personale scolastico e 6.399 per il comparto difesa e sicurezza. Nella categoria 'altro', infine, sono inserite 890 dosi.

In totale, tra punti ospedalieri e territoriali, in Fvg sono stati attivati 57 centri vaccinali.

"Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e favorire l'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, dal 15 maggio il call center telefonico regionale per la prenotazione della vaccinazione amplierà il proprio orario di attività nei fine settimana: sabato sarà operativo fino alle 17, anziché fino alle 14, e SArà attivato anche domenica dalle 9 alle 17", ha annunciato Riccardo Riccardi, evidenziando che "l'attività numero unico di prenotazione continuerà con i nuovi orari sicuramente fino alla fine di giugno, dopodiché la prosecuzione del potenziamento del servizio nei fine settimana sarà valutata in base all'andamento della campagna vaccinale, anche in funzione dell'apertura a nuove fasce d'età o categorie".

"Al momento la disponibilità di vaccini è buona, quindi esorto tutti i cittadini che possono vaccinarsi a farlo - ha aggiunto Riccardi -. Il vaccino è infatti uno strumento sicuro ed è l'unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il Covid-19 e accelerare il ritorno alla normalità".