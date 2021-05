Vaccini, scattano le prenotazioni per gli Over 50

Da oggi si aprono le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid per i cittadini nella fascia 50-59 anni. La platea interessata è di circa 200mila persone.

Le adesioni, come sempre, potranno essere effettuate attraverso il call center regionale (0434-223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app.

Al momento, le dosi somministrate in Fvg sono 487.512, compresi i richiami. La categoria che registra l'adesione più alta, in termini di numeri, è quella degli over 80, con oltre 145mila dosi; seguono soggetti fragili e caregiver, che hanno ricevuto complessivamente 116.685 dosi; per il personale sanitario e sociosanitario (inclusi gli operatori delle Rsa) le dosi sono oltre 105mila, mentre per gli ospiti delle case di riposo le dosi sono 18.945.

Nella fascia 70-79 anni le inoculazioni sono 56mila mentre tra i 60-69 anni hanno ricevuto la prima dose 13.082 persone; 23.815 le dosi per il personale scolastico e 6.399 per il comparto difesa e sicurezza. Nella categoria 'altro', infine, sono inserite 890 dosi.

In totale, tra punti ospedalieri e territoriali, in Fvg sono stati attivati 57 centri vaccinali.

"Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e favorire l'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19, dal 15 maggio il call center telefonico regionale per la prenotazione della vaccinazione amplierà il proprio orario di attività nei fine settimana: sabato sarà operativo fino alle 17, anziché fino alle 14, e SArà attivato anche domenica dalle 9 alle 17", ha annunciato Riccardo Riccardi, evidenziando che "l'attività numero unico di prenotazione continuerà con i nuovi orari sicuramente fino alla fine di giugno, dopodiché la prosecuzione del potenziamento del servizio nei fine settimana sarà valutata in base all'andamento della campagna vaccinale, anche in funzione dell'apertura a nuove fasce d'età o categorie".

"Al momento la disponibilità di vaccini è buona, quindi esorto tutti i cittadini che possono vaccinarsi a farlo - ha aggiunto Riccardi -. Il vaccino è infatti uno strumento sicuro ed è l'unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il Covid-19 e accelerare il ritorno alla normalità".