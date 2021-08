Vaccini senza prenotazione per gli Atenei di Udine e Trieste

Le Aziende sanitarie universitarie Giuliano Isontina (Asugi) e Friuli Centrale (Asufc), assieme all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), aprono a partire da domani alle vaccinazioni anche senza prenotazione con accesso diretto (come già avviene per la fascia 12-18 anni) riservate agli studenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università di Udine e Trieste, inclusa la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa). Lo comunicano il vicegovernatore con delega alla Salute e l'assessore regionale all'Istruzione.

Nel dettaglio, per quel che riguarda Asugi, le sedi e le giornate nelle quali per personale e studenti sarà possibile accedere senza prenotazione sono: Trieste, Centrale Idrodinamica in Porto vecchio il 3/9, il 4/9, l'8/9, il 15/9, il 22/9 e il 28/9 con orario dalle 8 alle 19.30; Gorizia, Ente Fiera Espomego via della Barca n. 15 il 2/9, il 7/9, 14/9, il 22/9 e il 29/9 con orario dalle 8 alle 19.30; Monfalcone, Centro anziani via Fontanot n. 41 l'1/9, il 4/9, il 6/9, il 13/9, il 21/9 e il 28/9 dalle 8 alle 19.30; Ronchi dei Legionari, palestra comunale via Fratelli Cervi 13 il 7/9 dalle 8 alle 15.

Inoltre dal 15/9 sono previste sedute vaccinali dedicate presso la sede centrale dell'Università di Trieste. In questo caso le pre-prenotazioni saranno gestite direttamente dall'Ateneo per facilitare l'organizzazione delle sedute. A partire dal mese di ottobre ci si potrà prenotare anche presso le sedi periferiche dell'Università. Oltre a ciò verranno eseguiti tamponi gratuiti, su prenotazione, per la copertura nei 15 giorni successivi al vaccino e prima della validità del Green Pass.

Relativamente ad Asufc per le categorie indicate del settore dell'istruzione sarà offerta la vaccinazione anche senza prenotazione nelle seguenti sedi: Udine, Ente Fiera dall'1/9 al 4/9 (orario 9-12) e domenica 5/9 (orario 12-18); Gemona del Friuli, centro commerciale Le Manifatture nei giorni feriali dall'1/9 (orario 12-13) al 10/9; Palmanova, Ospedale nei giorni feriali dall'1/9 al 10/9 (orario 15-18).

In merito al territorio di competenza dell'Asfo, la disponibilità per gli accessi diretti è garantita a Sacile (Ospedale: 5/9, 7/9 e 12/9 dalle 8.30 alle 8.45) e a San Vito al Tagliamento (Palasport: 15/9 dalle 8.30 alle 8.45).

Si raccomanda di portare con sé un documento che attesti la titolarità alla prestazione sanitaria (ad esempio badge, cartellino identificativo universitario).

Infine, per evitare assembramenti e attese, pur essendo assicurate le vaccinazioni ad accesso diretto si consiglia comunque di prenotare la somministrazione attraverso i consueti canali (sportelli Cup dell'Azienda Sanitaria, farmacie aperte al pubblico abilitate, call center numero unico regionale 0434-223522 oppure online sul portale).