Vaccini, quasi 30mila richieste tra gli Under 40

Da oggi, giovedì 3 giugno, le agende vaccinali sono aperte anche agli under 40. E i più giovani hanno risposto presente, in massa: moltissime, come ci si poteva immaginare, le adesioni online, con possibilità di prenotazioni anche a breve termine, vista la disponibilità di posti nei vari centri del Fvg.

Sono 29.831 le persone appartenenti alla fascia d'età 16-39 che da stamani si sono prenotate per la vaccinazione anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Il dato, che fotografa la situazione alle 12, registra 11.071 prenotazioni nell'area della regione di competenza dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, 10.608 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 8.152 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

Per quel che riguarda le altre categorie, sempre oggi, ammontano a 1.409 le prenotazioni nella fascia 40-79, 263 in quella dei soggetti vulnerabili, 121 under 60 con patologie croniche, 111 operatori dei servizi pubblici essenziali, 106 del personale scolastico, 80 caregiver e soggetti ad alto rischio, 34 over 80, 30 operatori sanitari e 21 ospiti in strutture residenziali.

I canali di prenotazione più usati sono stati: farmacie (14.289), online web-app (13.060) e call center (2.469).

"Sarà una giornata importante, perché con l'apertura delle agende anche alle persone tra i 16 anni compiuti e i 39 ci aspettiamo che la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia subisca una forte accelerazione. Dato che 50mila under40 hanno già ricevuto il vaccino perché inseriti nelle categorie prioritarie, in quella fascia d'età rimangono circa 220mila i soggetti che possono vaccinarsi, ai quali saranno riservati i vaccini Pfizer e Moderna". Lo hanno dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore Riccardo Riccardi, spiegando che "con l'apertura delle vaccinazioni ai giovani, che auspichiamo aderiscano in massa, la battaglia contro il Covid-19 segna un rilevante passo avanti. Anche se i giovani sono, nella maggior parte dei casi, meno a rischio dei soggetti più anziani garantire la loro immunizzazione significa fare un importante passo avanti verso l'agognato ritorno alla normalità".

Fedriga e Riccardi ha quindi sottolineato che "vaccinarsi rappresenta un gesto di responsabilità verso l'intera comunità e di fiducia verso la scienza, quindi speriamo che i giovani sapranno dare un segnale deciso in tale senso e che il loro esempio convinca anche chi è ancora restio a vaccinarsi".

La prenotazione della somministrazione si può effettuare attraverso il Call center regionale (0434-223522), gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, le farmacie abilitate e dalle ore 8 del 3 giugno anche tramite la webapp.

