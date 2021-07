Vaccini tra gli Over 60, il Fvg resta 'maglia nera'

Sulla campagna vaccinale, il Fvg continua a rincorrere, rispetto al resto d’Italia, nella fascia degli Over 60. Lo certifica la Fondazione Gimbe che, settimanalmente, analizza i numeri del Covid a livello nazionale e regionale.

Guardando alle vaccinazioni, in Fvg la popolazione con più di 60 anni (quella, lo ricordiamo, più a rischio di complicazioni e ospedalizzazioni) che non ha ricevuto alcuna dose è pari al 18,5%, dato che ci colloca in quarta posizione nella non invidiabile classifica dei meno protetti, alle spalle di Sicilia (22,6%), Bolzano (19,8%) e Calabria (19,4%). Ma nella classe 60-69 anni la nostra regione è penultima in Italia, con il 47,5% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale e il 26,8% che ha ricevuto la prima dose. Peggio di noi fa solo la Sicilia.

Non va meglio tra i 70 e i 79 anni, dove siamo terzultimi (dietro a Sicilia e Bolzano), con il 50,8% di vaccinati e il 30,5% di persone che hanno ricevuto solo la prima dose. Numeri diversi tra gli 80 e gli 89 anni, classe che vede al primo posto il Veneto con il 95,8% di popolazione immunizzata e una media nazionale del 90,2%; il Fvg si attesta all’89,5%, con un 2,9% di anziani che deve ancora completare il ciclo.

Al 7 luglio, a livello nazionale il 59,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (35.323.440) e il 36,4% ha completato il ciclo vaccinale (21.593.307). Nell’ultima settimana si è registrata una nuova flessione delle somministrazioni che scendono del 4,1%. Un rallentamento imputabile all’incertezza relativa alle dosi in arrivo, oltre che alla diffidenza sempre maggiore nei confronti dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Rimangono tuttavia oltre 6 milioni di dosi già consegnate alle Regioni in attesa di essere inoculate: 2.095.382 di Pfizer/BioNTech, 600.970 di Moderna, 2.365.462 di AstraZeneca, 1.000.007 di Johnson & Johnson.

Sempre a livello nazionale, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 30 giugno-6 luglio, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi (5.571 vs 5.306); in calo invece i decessi (162 vs 220), i casi attualmente positivi (42.579 vs 52.824), le persone in isolamento domiciliare (41.121 vs 50.878), i ricoveri con sintomi (1.271 vs 1.676) e le terapie intensive (187 vs 270). “Sul fronte dei nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – dopo 15 settimane consecutive di discesa si rileva un incremento del 5% rispetto alla settimana precedente. Anche l’attività di testing, dopo sette settimane di calo, registra un aumento del 15,5%, continuando tuttavia ad attestarsi su numeri troppo bassi, con conseguente sottostima dei nuovi casi e insufficiente tracciamento dei contatti”. Dalla settimana 5-11 maggio il numero di persone testate settimanalmente si è progressivamente ridotto del 60,3%, passando da 662.549 a 263.213, per poi risalire questa settimana a 303.969.

In 11 Regioni si registra un’inversione di tendenza con un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, mentre le restanti 10 Regioni si confermano in calo. I decessi, dopo l’apparente stabilizzazione della scorsa settimana verosimilmente imputabile a ricalcoli, hanno ripreso a scendere attestandosi nell’ultima settimana a 162 con una media di 23 al giorno rispetto ai 31 della settimana precedente.

“Il trend dei pazienti ospedalizzati – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – prosegue la sua discesa sia in area medica sia in terapia intensiva, dove l’occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid si attesta al 2%. Tutte le Regioni registrano valori inferiori al 10% e sono otto le Regioni che non contano pazienti Covid ricoverati in area critica”.

"L’incremento dei casi conseguente alla diffusione della variante delta – conclude Cartabellotta – destinato a continuare nelle prossime settimane non deve generare allarmismi. Certo il dato preoccupa per il suo potenziale impatto sugli ospedali che sarà inversamente proporzionale alla copertura vaccinale completa degli over 60. Ecco perché, oltre a potenziare contact tracing e sequenziamento, occorre sia mettere in campo strategie di chiamata attiva per gli over 60 che non si sono ancora prenotati, sia accelerare la somministrazione delle seconde dosi. Infine, siamo tutti chiamati a contribuire attivamente a rallentare la diffusione della variante delta mantenendo comportamenti responsabili ed evitando gli errori della scorsa estate".