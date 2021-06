Vaccini, trasporto gratuito alla Fiera di Martignacco

Per favorire la campagna vaccinale anti-Covid, l’Assessorato alla Salute del Comune di Udine offre un servizio gratuito di trasporto al centro vaccinale della Fiera di Martignacco, rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Udine.

Il servizio è attrezzato anche per il trasporto di persone disabili e in carrozzina. Per prenotare il trasporto bisogna contattare l’Anmic, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Sezione di Udine: anmic.udine@anmicudine.it o chiamare lo 0432-510220 tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 con possibilità di lasciare un messaggio in segreteria.

Per informazioni: Comune di Udine – Progetto Oms Città Sane, via Manzoni 5; 0432-1272384 e 1272485 - email: healthy.cities@comune.udine.it